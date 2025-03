W związku z wątpliwościami co do niezawodności prezydenta USA Donalda Trumpa , niemiecki minister obrony Boris Pistorius (SPD) planuje konsultacje kryzysowe w sprawie amerykańskich systemów uzbrojenia.

Według gazety minister planuje poufne spotkanie z wysokimi rangą generałami, ekspertami ministerstwa obrony i przedstawicielami urzędu zamówień publicznych. Omawiana będzie również sprawa myśliwców F-35, których Bundeswehra chce kupić co najmniej 35 sztuk. Zapytany przez dziennik rzecznik ministerstwa nie chciał komentować wewnętrznych dyskusji.

„Trump zmienił strony”

Eksperci widzą rozwiązanie problemu w zakupach europejskiego sprzętu obronnego . „W przyszłości należy zwrócić większą uwagę na zakupy w Niemczech lub Europie, nawet jeśli nie osiągniemy 100 procent amerykańskich możliwości” – powiedział Andreas Schwarz, urzędnik ds. budżetu obronnego SPD gazetom bawarskiej grupy medialnej Mediengruppe Bayern. „Lepiej mieć 80 procent, które działa, niż 100 procent, które nie jest do dyspozycji, ponieważ Trump wyciągnął wtyczkę”.

Zwiększanie zamówień w Europie

Poseł do parlamentu z ramienia CSU i polityk ds. obronności Reinhard Brandl również wzywa do zwiększenia liczby zamówień dla europejskich firm zbrojeniowych. „Musimy stać się bardziej suwerenni w całym łańcuchu wartości w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony, a tym samym przyznawać więcej kontraktów krajowym i europejskim głównym wykonawcom” – powiedział gazetom. Brandl wezwał również do większego zaangażowania europejskich firm w przypadku konieczności dokonania zakupów za granicą.