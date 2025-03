Sztuczna inteligencja oskarżyła niewinnego człowieka o zabicie własnych dzieci

W Norwegii doszło do szokującej sytuacji. Mężczyzna zapytał ChatGPT o informacje na swój temat. W odpowiedzi sztuczna inteligencja stwierdziła, że został skazany za zamordowanie własnych dzieci i trafił do więzienia – co jest nieprawdą. Norweg złożył skargę.