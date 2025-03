O co chodzi z zarzutami wobec Błaszczaka?

Sprawa dotyczy jego decyzji o odtajnieniu w lipcu 2023 roku oraz ujawnieniu we wrześniu 2023 roku części planu "Warta", który zawierał informacje na temat sposobu obrony przed ewentualnym atakiem Rosji . Tutaj więcej pisaliśmy na ten temat.

Błaszczak zarzucał politykom PO, że za czasów swoich rządów planowali ewentualną obronę na linii Wisły i "oddanie napastnikowi połowy kraju". Jak do odtajnienia części planu odniósł się były minister? Jego zdaniem miał prawo to zrobić. – Miałem obowiązek wobec mieszkańców Polski wschodniej – stwierdził.

Za Błaszczakiem murem stoi Kaczyński, który wprost mówił, co sądzi o całej sprawie. – Ma wprowadzić nową atmosferę, taką, której nie było w Polsce od czasów komunizmu. Ma doprowadzić do tego, by ta wola demokratyczna w Polsce upadła – ostrzegał.