Kubeczkowa metoda mycia włosów. Oszczędza szampon Fot. 123 rf/zdjęcie seryjne

Kubeczkowa metoda mycia włosów – szampon działa jak marzenie

Czym jest kubeczkowa metoda? To sposób mycia włosów, który polega na rozcieńczaniu szamponu z wodą przed nałożeniem go na włosy.

Zamiast od razu aplikować produkt na mokre włosy, robimy to w nieco inny sposób. Bierzemy mały kubeczek lub pojemnik (może to być np. pusty pojemnik po balsamie, ale najlepiej, by był to coś, w czym łatwo wymieszać wodę z szamponem).

Wlewamy do niego odrobinę szamponu i rozcieńczamy go wodą – mniej więcej 1 część szamponu na 3 części wody. Tak przygotowany produkt aplikujemy na włosy, najpierw na skórę głowy, a później rozprowadzamy na całej długości. Możemy też kupić specjalny kubeczek do spieniania szamponu.

Możesz teraz pomyśleć, "ale po co takie kombinowanie? Przecież normalnie nakłada się szampon na mokre włosy i myje". Masz rację, ale zaufaj mi, ta mała zmiana robi ogromną różnicę!

Dlaczego warto stosować kubeczkową metodę?

Lepsza jakość piany = lepsze działanie szamponu

Kiedy rozcieńczamy szampon, powstaje dużo bardziej puszysta i obfita piana, która dokładniej pokrywa całą skórę głowy. Większa ilość piany oznacza, że szampon lepiej rozprowadza się po włosach i skuteczniej oczyszcza skórę głowy. Jeśli do tej pory miałaś wrażenie, że twoje włosy są ciągle tłuste, a szampon nie daje efektu oczyszczenia, kubeczkowa metoda jest idealnym rozwiązaniem.

Delikatniejsze traktowanie skóry głowy

Stosując kubeczkową metodę, ograniczamy bezpośredni kontakt szamponu z naszą skórą głowy. Wiadomo, że niektóre szampony mogą być dość intensywne, a ich składniki mogą podrażniać wrażliwą skórę głowy.

Dzięki tej metodzie, składniki aktywne szamponu mogą działać na skórę głowy w sposób bardziej równomierny, co sprzyja lepszemu zdrowiu skóry głowy i zapobiega podrażnieniom. Piana z rozcieńczonego szamponu delikatniej masuje skórę głowy, co jest idealne, jeśli masz skórę wrażliwą lub skłonną do łupieżu.

Oszczędność – twoje kosmetyki starczają na dłużej

Kiedy rozcieńczasz szampon wodą, nie tylko lepiej rozprowadza się on na włosach, ale również zużywasz go znacznie mniej. Pamiętaj, że szampon, gdy jest odpowiednio rozcieńczony, nie traci na skuteczności. Co więcej, szampon staje się bardziej skoncentrowany, więc nie musisz go aplikować w dużych ilościach, żeby uzyskać świetny efekt.

Idealne dla osób z suchymi lub wrażliwymi włosami

Jeśli masz suche włosy, to na pewno zauważyłaś, jak łatwo można je przesuszyć, stosując zbyt agresywne szampony. Kubeczkowa metoda to świetny sposób na zmniejszenie ryzyka nadmiernego wysuszenia.

Jakie szampony najlepiej nadają się do tej metody?

Kubeczkowa metoda pasuje praktycznie do każdego szamponu. Ja szczególnie polecam ją do szamponów o gęstej konsystencji, które łatwo mogą stać się zbyt ciężkie, jeśli stosujemy je bezpośrednio na włosy.