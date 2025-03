– Trzeba dbać zarówno o relacje ze Stanami Zjednoczonymi, jak i o relacje w Unii Europejskiej. Jeżeli dzisiaj wreszcie dzięki naszym staraniom przyjmujemy nową strategię w Unii Europejskiej, gdzie jasno jest zapisane to, co postulowaliśmy przez lata (…) to przecież to jest realizacja naszej polityki, to jest realizacja naszego interesu – mówił w piątek Rafał Trzaskowski w Koszalinie.