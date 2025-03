– Od lat staram się i rozmawiam z młodzieżą jako wykładowca akademicki i na organizowanym przeze mnie Campus Polska Przyszłości. Na serio rozmawiamy, słuchamy, przekładamy te postulaty, które dla młodzieży są ważne, jak na przykład właśnie psychiatria czy psychologia dziecięca i staramy się to realizować. Natomiast oczywiście to nie wystarczy – powiedział w czwartek w Turku kandydat na prezydenta Rafał Trzaskowski .

Trzaskowski walczy o nowy elektorat

Jak tłumaczył w odniesieniu do pytania jednego z obecnych na spotkaniu, "tutaj trzeba dotrzeć do młodych ludzi, którzy na przykład formułują zarzuty, o których pan mówi".

– Pytają: okay, co z tego, jeżeli ja u siebie w miejscowości nie mam perspektyw na rozwój. Zwłaszcza jeżeli ktoś jest młodym chłopakiem. Co z tego, jeżeli do mnie dociera na przykład, że polski system edukacyjny jest generalnie tak ustawiony, że może doprowadzać do dyskryminacji młodych chłopaków – kontynuował polityk KO.