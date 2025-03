Były juror "MasterChefa" gromadził też pieniądze sprzedając swoją książkę kucharską. Uzbierana suma pozwoliła Jakubiakowi wyjechać do Izraela , gdzie był poddawany chemioterapii. Dzięki niej poczuł się nieco lepiej. Ostatnio ogłosił również, że polska firma cateringowa, z którą współpracował od lat, próbuje mu pomóc zebrać odpowiednie środki, przekazując z każdego zamówienia część pieniędzy na jego terapię.

Jakubiak nadal zbiera pieniądze na leczenie. "Czeka mnie kolejna operacja"

W nowym wpisie Jakubiak podziękował za pomoc i wiadomości ze słowami otuchy. Jednocześnie poinformował, że czeka go dalsze leczenie. " Zbiórka cały czas trwa, bo muszę jechać na kolejną operację do Izraela" – wyznał.

Niestety znaleźli się tacy użytkownicy social mediów, którzy zaczęli krytykować Jakubiaka, zarzucając mu "reklamę" firmy cateringowej. "Pewnie wiele osób, jak zawsze, zareaguje na mój wpis jak na czystą reklamę, ale proszę, zrozumcie w końcu, że to jedyny dziś sposób, w jaki mogę podziękować za to co dla mnie robili partnerzy. Proszę nie hejtujcie tego, tylko wspierajcie. Warto pamiętać, że ja też w życiu nie przypuszczałbym, że znajdę się w miejscu, w którym jestem" – dodał.