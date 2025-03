"Polska zbroi się na dużą skalę. Jeżeli Stany Zjednoczone będą dążyć do kapitulacji Ukrainy, Polska rozejrzy się za innymi partnerami w dziedzinie bezpieczeństwa" – pisze warszawska korespondentka "Tageszeitung" (TAZ) Gabriele Lesser.

Czy Polacy znów będą osamotnieni?

"Po raz pierwszy od wstąpienia do NATO w 1999 roku, wielu Polaków obawia się, że w przypadku rosyjskiego ataku będą osamotnieni. Stany Zjednoczone Donalda Trumpa nie wydają się siłą, na którą można liczyć. A inne kraje NATO broniłyby kraju nad Wisłą raczej bez przekonania, tak jak teraz bronią Ukrainy" – czytamy w weekendowym wydaniu niemieckiej gazety.

W 1939 roku sojusznicy zawiedli

We wrześniu 1939 roku – kontynuuje autorka – Polska znów stała się obiektem napaści ze strony Niemiec i Związku Sowieckiego. Napadnięty kraj oczekiwał wsparcia ze strony sojuszników: Wielkiej Brytanii i Francji, jednak europejscy alianci nie byli przygotowani do wojny. W 1945 roku Stalin zatrzymał swój łup wojenny z czasów Paktu Ribbentrop-Mołotow. Polska, której żołnierze walczyli we wszystkich armiach przeciwko Hitlerowi, nie została zaproszona na konferencje w Jałcie i Poczdamie.