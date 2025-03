Siedem milionów zgonów na całym świecie

Większe oczekiwania wobec Bundestagu

"Rola polityki, rola doradztwa naukowego"

"Te obawy są obecne do dziś"

Jak zaznaczyła: " Szczególnie ucierpiały na tym dzieci i młodzież ". Konsekwencje są odczuwalne do dziś. Zaufanie do szkół i systemu edukacji zostało trwale zniszczone. Powód: rodziny nagle oprócz własnej pracy musiały się bardziej zaangażować.

Większość ofiar śmiertelnych po 80.

Astrid Thiele-Jérome prowadzi dom spokojnej starości w okręgu Warendorf (Nadrenia Północna-Westfalia). Widziała wiele osób umierających podczas najgorszych faz koronawirusa. Prawie połowa z 187 000 osób, które zmarły w Niemczech, była w wieku 80 lat lub starsza. Członkom rodziny niejednokrotnie nie wolno było wtedy wchodzić do ośrodka. Do dziś Thiele-Jérome ciężko jest się z tym pogodzić. Nawet jej pracownicy tego nie zrozumieli.

– Jeśli sami możemy wchodzić do pokoi w odzieży ochronnej, w kombinezonie, masce, przyłbicy, dlaczego najbliższa rodzina nie mogła tego robić? – zadawali sobie pytanie. – A potem otworzyliśmy okno i wpuściliśmy ich, żeby się pożegnali – wspomina Thiele-Jérome. Było to jednak możliwe tylko dlatego, że okna na parterze jej domu spokojnej starości sięgały podłogi.

Dwunastogodzinne zmiany z solidarności

Prezydent, chwaląc solidarność w niemieckim społeczeństwie jednocześnie wielokrotnie podkreślał, jak ważna jest dla niego krytyczna ocena tego okresu. Jak wskazał, bardzo ważne jest, aby przeanalizować, co poszło dobrze, a co nie. Nie należy jednak zapominać, że wiele działań zostało podjętych w oparciu o ówczesny stan wiedzy. – I zawsze chodziło o jedną rzecz: uratowanie jak największej liczby istnień ludzkich. Ogólnie rzecz biorąc, udało nam się to zrobić – podsumował Frank-Walter Steinmeier.

Obawy przed teoriami spiskowymi i brakiem zaufania

– Jeśli nie uporamy się z tą sytuacją, pozostanie zbyt wiele rzeczy, które są wypierane – ostrzegł Steinmeier podczas panelu w sprawie koronawirusa. To, co nie jest otwarcie omawiane, podsyca teorie spiskowe i prowadzi do nowego braku zaufania. Jak podkreślił, obie te rzeczy są trucizną dla demokracji. I dodał: "Obie są na rękę populistom i nie możemy do tego dopuścić".