I tych narzekań nie brakuje. Urszula Dudziak apelowała nawet ostatnio do władz o większe usystematyzowanie składek wśród tzw. wolnych zawodów. To wszystko nie zmienia jednak faktu, że niektórzy mają dziś naprawdę głodowe stawki. Dodajmy, że w tekście w naTemat możecie zapoznać się z rankingiem emerytur wybranych polskich osobowości od najwyższej do najniższej .

Piotr Gąsowski o swojej emeryturze

– To czuły punkt. Piszę teraz swoją drugą książkę i dokładnie o tym też napisałem. Wyjaśnię. Jeśli zarabiałeś dużo pieniędzy, mogłeś płacić większe składki. My, jako wolne zawody, nie musieliśmy opłacać ZUS i braliśmy te pieniądze dla siebie. [...] Jeśli nie płaciłeś składki, to skąd możesz mieć emeryturę? Wiem, o co chodzi. To jest żal, bo wielu z nas o tym nie wiedziało. To nie było uświadomione, bo my jesteśmy jeszcze z komuny – stwierdził.