"Mała Syberia" to fiński film stworzony na bazie słynnej kryminalnej powieści o tym samym tytule, autorstwa Antti Tuomainena. Na Netfliksie można go oglądać od pierwszego dnia wiosny.

Za kamerą skandynawskiego kryminału stanął Dome Karukoski. Natomiast w rolach głównych wystąpili: Eero Ritala ("Fanatycy", "21 sposobów na rozpad małżeństwa", "Farma cudów"), Malla Malmivaara, Tommi Korpela i Martti Suosalo. Uwagę wielu może też zwrócić stwierdzenie, że "Mała Syberia" to skandynawski kryminał, choć za produkcję odpowiadają twórcy z Finlandii .

Co prawda kraj ten nie jest częścią Skandynawii w sensie geograficznym – do tego regionu zalicza się Szwecję, Norwegię i Danię – ale jest częścią szerszego obszaru nordyckiego, do którego należą także Islandia i Wyspy Owcze. W kontekście literatury i filmów termin "skandynawski kryminał" (nordic noir) obejmuje jednak twórczość z całej Północy, więc fińskie i islandzkie produkcje również wpisuje się w ten nurt.