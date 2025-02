Spytaliśmy AI o najlepszy serial kryminalny Fot. Kadr z "Mostu nad Sundem"

Reklama.

"To trudne pytanie, bo skandynawskie kryminały trzymają bardzo wysoki poziom! Ale jeśli miałabym wskazać jeden, to "Most nad Sundem" ("Bron/Broen") jest absolutnym klasykiem" – odpowiedział Chat GPT na nasze pytanie najlepszy serial kryminalny ze Skandynawii.

"Ma wszystko, co najlepsze w nordic noir – mroczny klimat, wciągającą zagadkę, świetnie napisane postaci i niezwykłą dynamikę między głównymi bohaterami, czyli Sagą Norén i Martinem Rohde. No i ten otwierający motyw muzyczny ('Hollow Talk' Choir of Young Believers) – czysta magia!" – dodała sztuczna inteligencja.

Reklama.

"Most nad Sundem" to najlepszy skandynawski serial kryminalny według widzów

Duńsko-szwedzki "Most nad Sundem" na nowo zdefiniował gatunek nordic noir, stając się wzorem dla późniejszych seriali kryminalnych. Do dziś trudno znaleźć tytuł, który dorównałby mu poziomem.

O czym jest "Most nad Sundem"? Fabuła rozpoczyna się od makabrycznego odkrycia na Moście nad Sundem, łączącym Kopenhagę z Malmö. Na granicy między Danią a Szwecją zostaje znalezione ciało, co zmusza do współpracy dwoje zupełnie różnych śledczych: chłodną, błyskotliwą, ale mającą trudności w relacjach międzyludzkich Sagę Norén (Sofia Helin) oraz ciepłego, empatycznego Martina Rohde (Kim Bodnia).

Reklama.

Ich skomplikowana relacja – pełna napięć, ale też wzajemnego zrozumienia – to jeden z największych atutów serialu. "Most nad Sundem" wciąga nie tylko doskonale skonstruowaną intrygą i zaskakującymi zwrotami akcji, ale również ciężkim, nordyckim klimatem, który podkreślają surowe zdjęcia i hipnotyzująca muzyka.

Serial doczekał się czterech sezonów, a każda odsłona opowiada o innej sprawie kryminalnej, jednocześnie rozwijając wątki osobiste bohaterów (w trzecim sezonie Martina Rohde zastępuje nowy policyjny partner Sagi, Henrik Sabroe, grany przez Thure Lindhardta). Produkcja zdobyła liczne nagrody i doczekała się kilku remake’ów, ale żadna inna wersja nie dorównała oryginałowi.

Reklama.

Mimo że od finału minęło już kilka lat, "Most nad Sundem" nadal uchodzi za jeden z najlepszych skandynawskich seriali kryminalnych. Na IMDb – największym serwisie filmowym na świecie – otrzymał ocenę 8,6/10, wyprzedzając takie hity jak duńskie "The Killing" czy islandzkie "W pułapce". To również najlepszy reprezentant gatunku według polskich widzów – na Filmwebie ma ocenę 8,2.