Dlaczego "Sisu" cieszy się po latach aż taką popularnością wśród Polaków? Niedawno trafił do oferty serwisu Netflix i z dnia na dzień wskoczył do rankingu najczęściej oglądanych produkcji. Wspomniane zestawienie codziennie udowadnia, że widzowie chętniej sięgają po "niewymagające" tytuły, przy których mogą się odprężyć i dzięki którym mogą oczyścić swój umysł.

O czym jest fiński film "Sisu" na Netflix? (FABUŁA)

Akcja "Sisu" rozgrywa się podczas wojny lapońskiej w 1944 roku. Były komandos sił specjalnych Aatami Korpi, któremu w podróży towarzyszy wierny pies i koń, odkrywa bogate złoże złota gdzieś na północy Finlandii. Po schowaniu złotych bryłek do sakwy mężczyzna wyrusza do pobliskiego miasta, ale przez przypadek trafia na pluton żołnierzy SS, który niszczy okoliczne wioski. Żołnierze odbierają staruszkowi część jego skarbu. Z Korpim nie warto jednak zadzierać. Bohater wyrusza śladami nazistów, by odzyskać to, co mu zabrali.