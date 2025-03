Taniec Janusza Kowalskiego w studio wPolsce24

– To nas pan zaskoczył, skąd się to wzięło w panu? – nie kryła zaskoczenia prowadząca program.

– No PESEL-u nie oszukam, ale pierwszy raz od 10 lat trochę potańczyłem, bo ostatni raz jak tańczyłem, to ścięgno Achillesa zerwałem – wyznał lekko zasapany Kowalski.

"Czy w Wielkim Poście można tańczyć?" Internet komentuje

Nagranie z występem posła PiS szybko obiegło sieć i, jak to zwykle bywa w przypadku Janusza Kowalskiego wzbudziło skrajne reakcje. Część internautów była pod wrażeniem jego ruchów na parkiecie. "No rusza się nieźle. Za to pełen szacun!" – napisał jeden z użytkowników X.

Inni jednak nie dowierzali, że to, co widzą, dzieje się naprawdę. "Gdyby to był jakiś inny poseł, to pomyślałbym, że to AI, ale to Janusz" – skomentował ktoś inny. Pojawiły się też bardziej ironiczne głosy: "Tego nie da się odzobaczyć", "Absolutne kino" czy "Janusz Kowalski udowadnia, że tylko Janusz Kowalski jest w stanie przebić Janusza Kowalskiego".