Czy w dniu zaginięcia użył pan przemocy fizycznej wobec swojej żony? Czy spowodował pan śmierć swojej żony? Czy ukrył pan ciało swojej żony?

Jak powiedział Klimek, w wynikach testu znajdują się m.in. jego numer PESEL oraz informacje o przyjmowanych lekach. Zwrócił uwagę, że jeśli te dane zostaną zamazane, to nikt nie uwierzy, że rzeczywiście są to jego wyniki. Podkreślił, że jest niewinny.

W filmie na Kanale Kryminalnym powiedziano więcej o badaniu wariografem. Podkreślono, że choć test nie może przesądzać o czyjejś winie i nie jest dowodem w sądzie, to traktuje się go w pewnym sensie jako uzupełnienie materiału dowodowego.

Tusiński zaapelował również bezpośrednio do Klimka: – Panie Janie, zrobiliśmy badanie wariograficzne, po którym spojrzał mi pan w oczy i powiedział: jestem niewinny, niczego nie zrobiłem. Skoro nie chcemy udostępniać tych materiałów opinii publicznej, to dlaczego nie podda się pan badaniu służbom?

Dodał, że Klimek wielokrotnie otrzymywał propozycję takiego badania, na które zgodziła się jego obecna partnerka. – Dlaczego nie przerwie pan nagonki na pana, tych oskarżeń, to w pana interesie jest. Chcemy wiedzieć, że pan jest niewinny, że to, co pan mówi jest prawdą. Niech pan zrobi to badanie, koniec, kropka – powiedział Łukasz Tusiński.