Policjanci z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI poszukiwali 10-letniej Alicji M. i 11-letniej Heleny B. Dziewczynki razem wyszły dziś ok. 11:40 ze szkoły przy ul. Brechta w Warszawie i zaginęły.

Ul. Brechta to Praga Północ, poszukiwania prowadzili policjanci z komendy przy ul. Jagiellońskiej 51.

Jedna zaginiona to 10-letnia Alicja M. Ma ok. 150 cm wzrostu, jest szczupłej budowy ciała, ma niebieskie oczy, włosy blond do ramion.