W rozmowie z "Faktem" Dariusz Loranty odpowiedział na pytanie, co mogło wydarzyć się 7 października, dnia, w którym Beata Klimek zaginęła. Były policjant przedstawił trzy hipotezy, co mogło się stać z 47-latką. Pierwszym wariantem, który bierze pod uwagę, jest zabójstwo. Drugą możliwością jest samobójstwo Klimek, a trzecią – celowa ucieczka z domu.

Loranty wyjaśnił, jak mogłyby wyglądać okoliczności, gdyby doszło do pierwszego scenariusza.

– Jeśli chodzi o zabójstwo, to uważam, że w dniu zaginięcia kobiety musiało dojść do jakiejś awantury i jej przypadkowej śmierci, a następnie do ukrycia zwłok. Nie zakładam działań z premedytacją i takiego z góry zrobionego dobrego planu – przekazał.