Władimir Putin wysłał do Rijadu negocjatorów, którzy są objęci sankcjami – zarówno europejskimi, jak i amerykańskimi. Przy stole zasiedli między innymi Siergiej Biesieda i Grigorij Karasin.

Ruszyły rozmowy USA-Rosja. Przy stole są negocjatorzy objęci sankcjami

Karasin to zawodowy dyplomata (w latach 2000-2005 ambasador Rosji w Wielkiej Brytanii), który w przeszłości był między innymi wiceministrem spraw zagranicznych Rosji. Obecnie jest szefem komisji zagranicznej w Radzie Federacji (odpowiednik polskiego Senatu). Po tym, jak Putin rozpętał wojnę w Ukrainie , Karasin został objęty sankcjami .

Od 2014 roku – po aneksji Krymu i wybuchu konfliktu zbrojnego w Donbasie – sankcjami objęty jest także generał pułkownik Siergiej Biesieda, do czerwca 2024 szef V wydziału rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa, a obecnie doradca dyrektora FSB.

To właśnie V wydział FSB nadzoruje gromadzenie informacji wywiadowczych na temat Ukrainy. Jak przypominają media (również te niezależne w Rosji), to przede wszystkim ten organ odpowiadał za planowanie ataku na Ukrainę w 2022 roku. Portal niezależnej rosyjskojęzycznej telewizji Nastojaszczceje Wriemia przypomniał też, iż ten sam wydział "raportował Kremlowi, że wojska rosyjskie w Ukrainie zostaną powitane kwiatami".

"To, że Moskwa na rozmowy o Ukrainie wysyła człowieka, który w historii tego kraju odegrał rolę ponurą, nie jest dobrym znakiem, może być nawet uznane za prowokację" – ocenia na łamach "Gazety Wyborczej" Wacław Radziwinowicz, dziennikarz i wieloletni korespondent w Rosji.

"O tym, gdzie się urodził, wychował, kształcił, jak przebiegała jego kariera, nie wiadomo kompletnie nic aż do czasu, kiedy jako 49-latek, a to wiek już mocno poważny, ni stąd, ni zowąd stał się najpierw zastępcą kierownika, a potem szefem Departamentu Analizy, Prognozy i Planowania Strategicznego FSB" – tak o wpływowym agencie FSB pisze Radziwinowicz.

Inaczej widzą to Rosjanie. Jak podaje portal European Pravda , Jurij Uszakow – jeden z doradców Putina – komentując wybór przedstawicieli strony rosyjskiej na rozmowy z USA w Rijadzie, opisał ich jako "naprawdę doświadczonych negocjatorów, którzy są doskonale zorientowani w kwestiach międzynarodowych".

Co wiemy po rozmowach Ukraina-USA?

"Celem prezydenta Wołodymyra Zełenskiego jest zapewnienie sprawiedliwego i trwałego pokoju dla naszego kraju i naszych ludzi – a co za tym idzie, dla całej Europy. Pracujemy nad tym, aby ten cel stał się rzeczywistością" – dodał.

Ale też dodał: – Bez względu na to, co powiemy naszym partnerom dzisiaj, musimy zmusić Putina do wydania prawdziwego rozkazu zaprzestania ataków. Ten, kto wywołał tę wojnę, musi ją cofnąć.