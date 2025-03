Przypomnijmy, że " Złotopolscy " to serial obyczajowy, emitowany w latach 1997-2010. Przedstawiał losy dwóch gałęzi rodu Złotopolskich, zapoczątkowanych przez Dionizego Złotopolskiego i jego siostrę-bliźniaczkę Eleonorę Gabriel. Występowało w nim wielu znanych aktorów i aktorek. Byli też tacy, dla których występ w serialu był trampoliną do popularności (m.in. Anna Przybylska, Klaudia Halejcio).

Akcja telenoweli toczyła się w Warszawie i Złotopolicach. W rzeczywistości plenerami zdjęciowymi były podwarszawskie miejscowości m.in. Many, gdzie znajdował się słynny dworek. To właśnie tam powstało mnóstwo scen w serialu. Fani "Złotopolskich" z pewnością dobrze go pamiętają.