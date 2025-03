Radosław Sikorski ostrzega ws. Rosji Fot. Filip Naumienko / REPORTER

Szef MSZ w poniedziałek w radiu TOK FM został zapytany o możliwe kolejne ruchy Kremla i dalszą agresję Rosji w niedalekiej przyszłości. Radosław Sikorski odniósł się tym samym do niedawnej, alarmującej wypowiedzi premiera Wielkiej Brytanii.

Keir Starmer w wywiadzie z "New York Times" powiedział, że nie ufa Władimirowi Putinowi. Jego zdaniem rosyjski dyktator dąży do osłabienia Ukrainy, co mogłoby umożliwić Rosji kolejną inwazję. Brytyjski polityk podkreślił, że Europa wkracza w "mroczne czasy", a kwestia obrony powinna stać się priorytetem.

Sikorski ostrzega ws. Rosji. "Do końca dekady"

– Rosja, póki co, nie jest w stanie wygrać z samą Ukrainą, więc nie byłaby gotowa do szerszej ofensywy natychmiast – ocenił Sikorski w TOK FM. – Ale gdyby Ukraina była zmuszona do kapitulacji, gdyby na przykład Rosja przejęła zasoby przemysłowe, ludzkie Ukrainy, największą armię po naszej stronie w Europie, czyli armię ukraińską, wtedy ten rachunek by się zmienił – dodał.

– Musimy się przygotowywać na zdolność Rosji do agresji w przedziale do końca dekady – powiedział minister spraw zagranicznych. Zaznaczył przy tym, że liczy na pozytywne rezultaty rozmów w Rijadzie pomiędzy USA, Ukrainą i Rosją. – To jest w interesie Ukrainy. Ukraińcy to podkreślają – mówił szef polskiej dyplomacji.

Co wiemy po rozmowach w Arabii Saudyjskiej?

Jak informowaliśmy w naTemat.pl, w niedzielę (23 marca) w Rijadzie odbyła się kolejna tura rozmów Ukraina-USA. I choć prezydent Wołodymyr Zełenski oraz minister obrony Rustem Umierow niemal natychmiast zabrali po nich głos, przełomu nie ogłosili.

"Dyskusja była produktywna i konkretna – poruszyliśmy kluczowe kwestie, w tym kwestię energii" – napisał w mediach społecznościowych Umierow, który stał na czele zespołu z Kijowa.

"Celem prezydenta Wołodymyra Zełenskiego jest zapewnienie sprawiedliwego i trwałego pokoju dla naszego kraju i naszych ludzi – a co za tym idzie, dla całej Europy. Pracujemy nad tym, aby ten cel stał się rzeczywistością" – dodał.

Wcześniej rozmowy w Rijadzie skomentował Wołodymyr Zełenski, który nie brał udziału w "technicznych" negocjacjach. W nagraniu prezydent Ukrainy mówił, że "nasz zespół pracuje w sposób całkowicie konstruktywny". – Rozmowa jest bardzo pożyteczna, praca delegacji trwa – przekazał ukraiński przywódca.

Ale też dodał: – Bez względu na to, co powiemy naszym partnerom dzisiaj, musimy zmusić Putina do wydania prawdziwego rozkazu zaprzestania ataków. Ten, kto wywołał tę wojnę, musi ją cofnąć.