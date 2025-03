"Nie obchodzą nas wrzaski Europejczyków". To nie głos z Kremla, a słowa wiceprezydenta USA

– Jeśli trzeba bardziej terytorialnie zainteresować się Grenlandią, to właśnie zamierza to zrobić prezydent Trump. Nie obchodzą go wrzaski Europejczyków – oświadczył J.D. Vance na antenie Fox News. Słowa wiceprezydenta USA już zostały skomentowane. I porównane do propagandy Kremla ws. Ukrainy.