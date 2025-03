Co się stanie, gdy wpiszemy od tyłu PIN w bankomacie? Fot. 123RF / zdjęcie seryjne

Według tej teorii, osoba zmuszona do wypłaty gotówki pod przymusem mogłaby wpisać swój PIN od tyłu (np. zamiast 1234 – 4321), co spowodowałoby dyskretne wezwanie służb, jednocześnie wypłacając pieniądze, aby nie wzbudzić podejrzeń napastnika. Choć koncepcja wydaje się atrakcyjna, w rzeczywistości jest to mit, a takie rozwiązanie nie funkcjonuje w bankomatach.​

Pomysł odwróconego PIN, czyli "Reverse PIN Panic Code"

Idea wykorzystania odwróconego kodu PIN jako sygnału alarmowego pojawiła się w latach 90. XX wieku. W 1994 roku amerykańska prawniczka Joseph Zingher zaproponowała system nazwany "Reverse PIN Panic Code".

Miał on na celu umożliwienie osobom znajdującym się w niebezpieczeństwie dyskretnego wezwania pomocy poprzez wpisanie swojego PIN-u w odwrotnej kolejności.

Bankomat w takiej sytuacji miałby wydać żądaną kwotę, aby nie wzbudzać podejrzeń napastnika, a jednocześnie automatycznie powiadomić policję o zagrożeniu.

Pomysł ten zyskał pewne zainteresowanie i w 2004 roku w stanie Illinois rozważano nawet wprowadzenie odpowiednich regulacji prawnych mających na celu implementację tego systemu. Jednak ostatecznie, ze względu na liczne wątpliwości dotyczące skuteczności i praktyczności rozwiązania, nie został on wdrożony. ​

Istnieje kilka istotnych powodów, dla których koncepcja "Reverse PIN Panic Code" nie została zaadaptowana przez instytucje finansowe:​

Symetryczność niektórych PIN-ów : Nie wszystkie kody PIN różnią się po odwróceniu. Na przykład, numery takie jak 1221 czy 4444 wyglądają identycznie zarówno normalnie, jak i od tyłu, co czyni system nieskutecznym dla wielu klientów. ​ Ryzyko eskalacji zagrożenia : W sytuacji stresowej wpisanie PIN-u od tyłu może być trudne, a błędne próby mogą zirytować napastnika, prowadząc do eskalacji niebezpieczeństwa. ​ Wysokie koszty wdrożenia : Implementacja takiego systemu w milionach bankomatów na całym świecie wiązałaby się z ogromnymi kosztami, a efektywność rozwiązania pozostawałaby niepewna. ​ Opóźniona reakcja służb : Nawet jeśli system zadziałałby poprawnie, czas reakcji policji mógłby być na tyle długi, że napastnik zdążyłby uciec przed ich przybyciem, co podważa skuteczność takiego rozwiązania. ​

Obecne procedury bezpieczeństwa PIN w bankomatach

Mimo że system odwróconego PIN-u nie został wdrożony, banki i producenci bankomatów stosują różne inne mechanizmy mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa klientów:​

Monitoring wideo : Większość bankomatów jest wyposażona w kamery rejestrujące obraz, co pozwala na identyfikację sprawców ewentualnych przestępstw.​ Analiza zachowań transakcyjnych : Systemy bankowe monitorują nietypowe transakcje i w przypadku wykrycia podejrzanej aktywności mogą zablokować kartę lub skontaktować się z klientem w celu potwierdzenia operacji.​ Technologie biometryczne : Niektóre bankomaty wykorzystują czytniki linii papilarnych lub skanery twarzy, co dodatkowo zabezpiecza przed nieautoryzowanym dostępem.​ Funkcje alarmowe : W niektórych krajach wprowadzono przyciski alarmowe lub inne dyskretne metody powiadamiania służb o zagrożeniu, jednak nie są one związane z wpisywaniem PIN-u od tyłu.​

Jak reagować w sytuacji zagrożenia przy bankomacie?

Jeśli znajdziesz się w sytuacji, w której ktoś zmusza Cię do wypłaty gotówki z bankomatu, najważniejsze jest zachowanie spokoju i unikanie działań mogących sprowokować napastnika.

Nie próbuj wpisywać PIN-u od tyłu, ponieważ takie działanie nie uruchomi żadnego alarmu, a jedynie może doprowadzić do błędnego wprowadzenia kodu, co może eskalować sytuację. Po zakończeniu incydentu jak najszybciej skontaktuj się z policją i poinformuj o zaistniałym zdarzeniu. Warto również niezwłocznie powiadomić swój bank, aby zablokować kartę i zabezpieczyć środki na koncie.​

Wpisanie kodu PIN w bankomacie w odwrotnej kolejności nie uruchamia więc żadnego systemu alarmowego i nie powiadamia policji.