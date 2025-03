Japonia wprowadza nowy podatek dla turystów

Wysokość podatku będzie zależała od decyzji lokalnych władz i wyniesie od 100 do 500 jenów za osobę za każdą noc pobytu (czyli od ok. 2,50 zł do 13 zł). Te kwoty wydają się niewielkie, jeśli planujemy kilkudniową podróż, co w podsumowaniu jest na plus Jednak dla osób, które zdecydują się na dłuższy pobyt, ten wydatek z pewnością będzie odczuwalny.