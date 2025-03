Sytuacja związana z turystyką w Hiszpanii jest bardzo skomplikowana. Z jednej strony biją oni kolejne rekordy, a przed rokiem przyciągnęli blisko 2,5 mln Polaków . W wielu miejscach podróżnych mają jednak dość. Na Wyspach Kanaryjskich dochodzi do kolejnych protestów . Na Majorce wprost wyganiają podróżnych do domów.

W Hiszpanii mają dość turystów. Lubiana przez Polaków Majorka odsyła ich do domów

Tylko w 2024 roku z lotniska w Palmie skorzystały ponad 33 mln pasażerów. Kolejne prawie 2 mln dotarły tam na promach wycieczkowych. Był to historyczny rekord. W tym roku ma paść kolejny, co już teraz spędza sen z powiek lokalnym mieszkańcom.

W związku z tym wszystkim kilka lokalnych grup mieszkańców napisało specjalny list. Jest on skierowany do podróżnych. W jego zakończeniu czytamy, że turyści nie są tam mile widziani. "My mieszkańcy, prosimy: Nie przyjeżdżajcie. Nie potrzebujemy więcej turystów; w rzeczywistości to wy jesteście źródłem naszego problemu. Miejscowi mówią: Dość. Zostańcie w domu!" – czytamy w apelu.