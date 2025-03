Donald Tusk na meczu siatkarzy (2014 rok) Fot. MIKOLAJ ZACHAROW / REPORTER

"Mecz średni, wynik lepszy, a ja incognito wśród zwykłych kibiców i to jest najfajniejsze" – napisał w poniedziałek po godz. 22:00 premier Donald Tusk. Do wpisu w serwisie X dołączył zdjęcie z trybun PGE Narodowego w Warszawie, na którym Biało-Czerwoni rozegrali z Maltą mecz w ramach eliminacji do mistrzostw świata.

Na wpis szefa rządu zareagował m.in. Paweł Szefernaker, wiceminister MSWiA za czasów Zjednoczonej Prawicy i szef sztabu wyborczego Karola Nawrockiego. Poseł PiS zarzucił Tuskowi... kłamstwo.

"Kolejne kłamstwo! To komfortowa strefa GOLD. Zwykli kibice nie mają tam dostępu. Wejście tylko z opaską, taką jaką ma na ręce osoba siedząca za premierem" – napisał Szefernaker.

Tusk oglądał z trybun mecz Polska-Malta. Polityk PiS zarzuca mu kłamstwo

Poseł PiS załączył też screen ze strony PGE Narodowego i opisem loży, z której premier oglądał poniedziałkowy mecz.

"To ekskluzywna strefa dostępna w Biznes Klubie areny. Do dyspozycji naszych gości są w niej komfortowe fotele na trybunie stadionu z doskonałym widokiem na murawę i bezpośrednim dostępem do restauracji. W strefie zapewniamy także catering, osobną recepcję i asystę hostessy w lobby. Wstęp do strefy jest możliwy na dwie godziny przed startem spotkania i godzinę po jego zakończeniu. Dla gości Pakietu Gold dostępna jest także transmisja meczu na ekranach LCD" – czytamy.

Na komentarz Szefernakera zareagowali inni użytkownicy X. Co ciekawe, niektórzy to posłowi PiS zarzucili kłamstwo. Chodzi o zdanie: "Zwykli kibice nie mają tam dostępu".

"W strefie tej siedzą normalni ludzie, tu nie ma żadnego kłamstwa. Nie raz siedziałam w niej na wydarzeniach"; "Bilety na tę trybunę mógł kupić każdy"; "Do strefy Gold może wejść każdy, kto po prostu może sobie na to pozwolić. Bilet kosztuje 2000 zł. Ci, którzy go kupili, to również kibice reprezentacji – tyle że odnieśli sukces w biznesie i chcą dopingować kadrę w lepszych warunkach. Czy to naprawdę powód do afery?" – czytamy w komentarzach.

Polska wgrywa z Maltą, dwa gole Świderskiego

W poniedziałkowy wieczór (24 marca) reprezentacja Polski stoczyła swoją drugą potyczkę w eliminacjach do mistrzostw świata 2026. Biało-Czerwoni wgrali z Maltą 2:0 dzięki trafieniom Karola Świderskiego.

W miniony piątek – po "zaciętej walce" – Biało-Czerwoni wygrali też z Litwą, ale zdobyli tylko jednego gola. Do bramki trafił Robert Lewandowski. Oto terminarz wszystkich meczów reprezentacji Polski (grupa G) w eliminacjach do mistrzostw świata: