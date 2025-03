Zmiana kwoty zasiłku pogrzebowego. Fot. Mateusz Grochocki/East News

Śmierć bliskiej osoby to nie tylko ogromna strata emocjonalna, ale także poważne wyzwanie finansowe. Koszty pogrzebu w Polsce są wysokie i dotykają niemal każdego, kto musi zmierzyć się z organizacją ostatniego pożegnania. Trumna lub urna, opłaty cmentarne, usługi zakładu pogrzebowego – to wszystko generuje duże wydatki, które w wielu przypadkach przekraczają możliwości finansowe rodzin.

Od 2011 roku zasiłek pogrzebowy wynosił 4 tys. zł i nie był dostosowywany do rosnących kosztów życia. Przez lata jego realna wartość malała, a wielu rodzinom nie wystarczał na pokrycie nawet podstawowych kosztów pochówku.

Donald Tusk podczas kampanii wyborczej w 2023 roku obiecywał, że kwota ta ulegnie zmianie. 25 marca rząd przyjął projekt nowelizacji, który podnosi to świadczenie, aby lepiej odpowiadało na potrzeby osób w żałobie. – To będzie poważna ulga dla tych, którzy znaleźli się w smutnej potrzebie – powiedział na posiedzeniu Rady Ministrów premier.

Zmiana kwoty zasiłku pogrzebowego. Od kiedy?

Nowelizacja ustawy przewiduje zwiększenie zasiłku pogrzebowego do 7 tys. zł. To znaczna podwyżka, która ma pomóc rodzinom w trudnym czasie po stracie bliskiego. Premier Donald Tusk podkreślił, że choć nowe świadczenie nadal nie pokryje pełnych kosztów pogrzebu, to będzie znaczącym wsparciem w tych ciężkich chwilach.

– Nie ma wątpliwości, że będzie to z ulgą dla tych wszystkich rodzin, które duże zgryzoty, w tych dniach, kiedy ktoś bliski odchodzi, przeżywają. Więc przynajmniej w ten sposób będziemy starali się pomóc, mając świadomość, że niekoniecznie te 7 tys. zł wystarczy na wszystkie koszty związane z pogrzebem – powiedział.

Co ważne, projekt wprowadza także mechanizm waloryzacji. Oznacza to, że w przyszłości zasiłek będzie rósł, jeśli skumulowana inflacja przekroczy 5 proc. Dzięki temu świadczenie nie straci na wartości, a jego wysokość będzie lepiej dostosowana do rzeczywistych kosztów organizacji pogrzebu. Zmiana ma wejść w życie 1 stycznia 2026 roku.

Dodatkowy zasiłek celowy

W nowych przepisach przewidziano również możliwość uzyskania tzw. zasiłku celowego. Będzie to dodatkowe wsparcie dla osób, które poniosły nadzwyczajne wydatki związane z pogrzebem. Może to dotyczyć na przykład sprowadzenia zwłok z zagranicy, co często kosztuje nawet kilkanaście tysięcy złotych, lub dłuższego przechowywania ciała w chłodni, gdy formalności się przedłużają.