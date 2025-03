Teraz dziennik "Fakt" podaje, że 26 marca w środę przed domem Jana Klimka pojawiła się policja. – Są samochody oznakowane i nieoznakowane, a także koparka – powiedziała dziennikowi osoba z otoczenia zaginionej Beaty Klimek.

Rodzice Jana Klimka także poddadzą się badaniu wariografem

Gazeta snuje hipotezę, że działania policji mogą mieć związek z badaniem wariografem, któremu została poddana przed kilkoma dniami Agnieszka B. Przyznała, że było to badanie procesowe na zlecenie prokuratury.

– Tak, poddałam się badaniu wariografem. Jestem niewinna, to dlaczego miałam się nie poddać badaniu? – powiedziała Agnieszka B. Zapowiedziała, że poda do wiadomości publicznej wyniki badania wariografem, jak tylko je otrzyma.

Dodała, że rodzice Jana Klimka także zostaną poddani badaniu wariografem i wszyscy robią to po to, by mieć "już spokój".