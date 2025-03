Bilety na koncerty Wiśniewskiego. Ile kosztują?

26 marca wieczorem chętni mogą przyjść na jego występ w Świdnicy, który zostanie zorganizowany w auli tamtejszego Liceum Ogólnokształcącego. "Usłyszymy największe przeboje Michała i zespołu Ich Troje, takie jak 'Powiedz', 'Zawsze z Tobą chciałbym być', 'Kochaj mnie Kochaj' czy 'Keine Grenzen', a także szereg utworów, które są rzadziej wykonywane na żywo, jak 'Nienawiść', 'Czekanie' czy 'Zawsze naprzód nigdy wstecz'. A wszystko to w specjalnych, akustycznych aranżacjach" – czytamy w zapowiedzi wydarzenia.

Wiśniewski szykuje nową płytę i jubileuszowy koncert

Wiśniewski razem z członkami Ich Troje przygotowuje się też do specjalnego jubileuszowego występu na 30-lecie istnienia formacji. Koncert zaplanowano na 28 czerwca 2025 roku w Operze Leśnej. "I stało się 1995-2025. (...) Rollercoaster Michała, Jacka i Ani mknie nadal do przodu i zgodnie z obietnicą powracamy w wielkim stylu. Nigdy nie wiadomo czy to nie ostatni jubileusz naszej trójki więc musisz tam z nami być, tym bardziej że przy okazji koncertu będzie premiera nowego albumu zespołu 'Najlepsza Jedenastka'" – poinformowali organizatorzy.