Wiosna – jak przygotować skórę na wiosnę. Moje 5 trików urodowych Fot. 123 rf/zdjęcie seryjne/Montaż:naTemat.pl

1. Złuszczanie – klucz do świeżej cery

Zimą skóra gromadzi martwe komórki i staje się bardziej szorstka. Dlatego pierwszym krokiem do jej odnowy jest regularne złuszczanie.

Profesjonalne zabiegi: Peelingi chemiczne (np. migdałowy, mlekowy) to świetne opcje, jeśli chcemy pozbyć się szarego kolorytu i wygładzić teksturę skóry. Domowe sposoby: Możemy sięgnąć po enzymatyczne peelingi lub delikatne kwasy AHA/BHA w tonikach. Osobiście uwielbiam maskę z miodu i jogurtu naturalnego – naturalne enzymy działają jak łagodny eksfoliator.

2. Intensywne nawilżenie

Zimą skóra często traci wilgoć, dlatego wiosną warto postawić na dogłębne nawilżenie.

Profesjonalne zabiegi: Mezoterapia igłowa lub bezigłowa to świetna inwestycja w skórę, jeśli czujemy, że jest odwodniona i pozbawiona blasku. Domowe sposoby: Kwas hialuronowy w serum to mój must-have, a jeśli chcę mocniejszego efektu, robię maseczkę z aloesu i olejku różanego. Dodatkowo nawilżająca mgiełka sprawia, że skóra jest promienna przez cały dzień.

3. Ochrona przed słońcem – SPF to podstawa

Promienie UV są aktywne przez cały rok, ale wiosną jesteśmy na nie bardziej narażeni, dlatego filtr przeciwsłoneczny to obowiązek.

Profesjonalne zabiegi: Jeśli mamy przebarwienia, warto rozważyć laserowe usuwanie plam pigmentacyjnych, które wyrówna koloryt skóry. Domowe sposoby: Krem z SPF 50 to must-have. Dla lekkiego efektu glow polecam filtry z delikatnym efektem rozświetlającym. Warto pamiętać, że SPF trzeba reaplikować w ciągu dnia – świetnie sprawdzają się mgiełki i pudry ochronne.

4. Wiosenny detoks dla skóry

Wiosna to doskonały czas na oczyszczenie organizmu, co przekłada się także na cerę.

Profesjonalne zabiegi: Oczyszczanie wodorowe to hit ostatnich miesięcy – nie tylko usuwa toksyny, ale i nawilża skórę. Domowe sposoby: Włączenie do diety większej ilości antyoksydantów, np. zielonej herbaty, cytrusów i warzyw liściastych, pomaga skórze odzyskać promienny wygląd. Rano piję ciepłą wodę z cytryną, która działa oczyszczająco na organizm.

5. Pobudzenie mikrokrążenia – efekt glow gwarantowany

Aby skóra była pełna życia, warto zadbać o jej dotlenienie i pobudzenie krążenia.

Profesjonalne zabiegi: Masaż kobido to jeden z moich ulubionych zabiegów – poprawia jędrność, wygładza zmarszczki i daje efekt liftingu. Domowe sposoby: Rollery z jadeitu czy gua sha to fantastyczne narzędzia do codziennego masażu twarzy. Można je stosować z ulubionym olejkiem, np. z dzikiej róży, dla dodatkowego efektu odżywienia.