Szybko okazało się, że śmierć żołnierzy nie została potwierdzona przez NATO i amerykańską armię. Ale nie wiadomo, co o tej sprawie myśleć. "Poszukiwania nadal trwają" – brzmi oficjalny komunikat rzeczniczki NATO . Samo zaginięcie żołnierzy zgłoszono we wtorek 25 marca około godziny 16:45.

Centralny poligon litewskiej armii w Podbordziu znajduje się zaledwie 15 km od granicy białoruskiej. Herculesy nie są pojazdami bojowymi, to potężne i ciężkie wozy gąsienicowe służące do zabezpieczenia technicznego, na przykład wyciągania czołgów Abrams.

W poszukiwaniach zaginionych żołnierzy biorą udział żołnierze amerykańscy, litewscy, firmy wojskowe. Do dyspozycji mają m.in. śmigłowce. Mimo to do tej pory nie udało się odnaleźć zaginionych.