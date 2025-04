Każdy z tych kosmetyków to prawdziwa nawilżająca bomba, a ich ceny sprawiają, że można je testować bez wyrzutów sumienia. Jeśli wasza skóra potrzebuje solidnej dawki nawilżenia i wygładzenia – koniecznie wypróbujcie te hity. Rossmann po raz kolejny nie zawodzi! Macie już swoje ulubione kosmetyki z tej listy? A może coś was szczególnie kusi? Dajcie znać!

1. ISANA – Hydrożelowe płatki pod oczy (24 zł)

Jeśli czujecie, że wasza skóra pod oczami woła o pomoc, to te płatki są jak szklanka wody dla spragnionej cery. W słoiczku znajdziecie aż 30 par nasączonych dobroczynnym serum. Efekt? Wygładzenie, ukojenie i delikatne rozjaśnienie cieni. U mnie sprawdzają się idealnie przed makijażem – skóra od razu wygląda świeżo i promiennie!

2. BIELENDA Hydro Lipidium – Krem barierowy SPF50 (28,99 zł)

Filtr SPF to podstawa, a jeśli dodatkowo krem dba o nawilżenie i wzmacnia barierę ochronną skóry, to mamy hit. Bielenda Hydro Lipidium to lekka, ale bogata formuła, która świetnie współpracuje z makijażem i nie bieli. Skóra po nim jest gładka, miękka i nawilżona przez cały dzień. A w tej cenie? Grzech nie brać!