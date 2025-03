Hebe przeceniło arabskie perfumy. Ten zapach świeżego prania to zamiennik luksusowego flakoniku

Jeśli zapach mógłby być ubraniem, Lattafa Rouat Al Musk byłby świeżo wypraną, śnieżnobiałą koszulą suszoną na letnim wietrze. To esencja czystości zamknięta w eleganckim flakonie – delikatna, subtelna, ale z charakterem. Dobra wiadomość? Teraz kupisz go w Hebe za 76,90 zł zamiast 100 zł. A niektórzy mówią, że to zamiennik luksusowych Narciso Rodriguez for her PURE MUSC – za 400 zł!