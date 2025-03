Mówią na nią "najzdrowsze zioło świata". W marcu można ją zbierać rosnącą na dziko

Rzeżucha wodna nie brzmi dla was jak super-food? To błąd, bo zioło to zawiera składniki odżywcze dobre dla kości, serca i odporności organizmu. Ponadto pomaga schudnąć i wzmacnia odporność. I możecie zebrać je sami, a starania może wynagrodzić wam pikantny, pieprzny smak. A jak ją znaleźć?