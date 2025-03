Kult przekłada koncerty. Wszystko przez stan Kazika

"Z przykrością informujemy, że musimy przesunąć dwa koncerty, które miały odbyć się dzisiaj (27.03.25) w Rzeszowie oraz (28.03.25) w Łodzi. Powodem jest pogorszenie się stanu zdrowia Kazika" – przekazali w komunikacie na Facebooku. "Najważniejsze teraz jest, żeby Kazik w spokoju wrócił do zdrowia. Przepraszamy za wszelkie niedogodności i dziękujemy za wyrozumiałość i wsparcie" – dodali.

Przypomnijmy, że to nie pierwsze komplikacje ze zdrowiem Kazika Staszewskiego. Na początku 2024 roku piosenkarz nie pojawił się na scenie przez kłopoty z głosem. W 2023 roku trafił do szpitala, co zespół ogłosił publicznie.