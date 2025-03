Dobra kawa nie należy do najtańszych, dlatego wiele osób "poluje" na okazje i promocje , co jest naturalne – każdy z nas chce zaoszczędzić w obliczu rosnących cen . W ten sposób wydajemy mniej, nie rezygnując z ulubionych produktów.

W bieżącym tygodniu w sieci sklepów Dino , warto zwrócić uwagę na kawę ziarnistą Tchibo Exclusive. Opakowanie o wadze 1 kg jest teraz dostępne w cenie 51,99 zł, co stanowi 20 proc. zniżki w porównaniu do regularnej ceny 64,99 zł.

Dino ma promocję na dobrej jakości kawę

W sprzedaży pojawiła się także nowość – kawa ziarnista Bristot Classico. Opakowanie 1 kg kosztuje 46,99 zł. Jest to mieszanka Arabiki i Robusty o średnim stopniu palenia. Charakteryzuje się zbalansowanym smakiem oraz aromatem z nutami czekolady i orzechów. Można ją przygotować w ekspresach ciśnieniowych, kawiarkach oraz metodami przelewowymi. Intensywność tej kawy to 10/10.

Znajdzie się też coś dla tych, którzy preferują kawę rozpuszczalną. Jacobs Kronung (200 g) kosztuje teraz 29,99 zł zamiast 41,99 zł. Natomiast propozycja od MK Cafe – Crema (130 g) jest dostępna za 22,99 zł, gdzie standardowa cena wynosi 28,99 zł. Promocje w sieci Dino obowiązują od środy, 26 marca, do wtorku, 1 kwietnia. To dobra okazja, by kupić kawy wysokiej jakości w niższej cenie.