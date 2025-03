"Laptopiarze" to zmora mniejszych kawiarni. Niektórzy przez wiele godzin zamówią jedną kawę lub nic

Tymczasem siedzenie w kawiarni teoretycznie jest darmowe. Do tego dają bezpłatny dostęp do internetu, toalety i prądu. Bardziej uczciwe i empatyczne osoby kupią kawę, ale ile można ich też wypić przez cały dzień? Ok, można sporo. Problemem nie są jednak pojedyncze osoby, przychodzące sporadycznie, ale takie okupujące stoliki codziennie, przez wiele godzin. Najgorsi są jednak ci, co nic nie zamawiają.

"Wideokonferencje, spotkania online, stukanie w klawiaturę. Osoby pracujące zdalnie często traktują kawiarnie jako przestrzeń do wykonywania obowiązków zawodowych. Niektóre z nich spędzają przy stoliku wiele godzin, co może wpływać na komfort innych gości. Jeśli dodatkowo nic nie zamawiają, a lokal jest przepełniony, brakuje miejsca dla klienta, który przyszedł napić się kawy i coś zjeść. Kawiarnia więc na tym nie zarabia" – mogliśmy przeczytać w artykule o "laptopiarzach" na łamach NaTemat .

"Strefy bez laptopa" już działają w Polsce. Nie wszyscy jednak mają z tym problem

Jednak podobne rzeczy, co w USA , powoli dzieją się też w Polsce. Dotyczy to jednak na razie głównie mniejszych, kameralnych lokali. W zeszłym roku weekendowy zakaz, jako jedna z pierwszych, wprowadziła kawiarnia Taczaka 20 w Poznaniu.

– Zdecydowaliśmy się na wprowadzenie "strefy bez laptopa" przy części stolików, bo obserwowaliśmy, że nasze kawiarnie powoli zmieniały się w coworking. Takie informacje na wybranych stolikach to jasny komunikat dla gości. Oczywiście nadal można przyjść do STOR i popracować, ale nie chcemy, żeby był to główny powód wizyty. Wierzymy mocno, że kawiarnie to miejsca spotkań. Jesteśmy dość kompaktowymi kawiarniami i nawet 5 osób siedzących przy komputerze sprawiały wrażenie, że jest to miejsce pracy – powiedział portalowi Krzysiek Rzyman, właściciel STOR Café.