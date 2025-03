"Chłopcy się dzisiaj obudzili". Trzaskowski uderza w konkurentów ws. debaty

W ocenie Trzaskowskiego trzeba najpierw porozmawiać o zasadach tej debaty. – Może porozmawiamy o tym, że wszyscy, wszystkie Polki i Polacy oczekują przede wszystkim racjonalnego rozsądku w debacie. Więc najpierw może pytanie: jakież to racjonalne rozwiązania, gdzie zdrowy rozsądek w nowych pięciu propozycjach pana Mentzena – stwierdził, nawiązując do "nowej piątki Mentzena".

Na ten temat Trzaskowski mówił również wcześniej w czwartek . – Usłyszałem wczoraj o nowej "piątce Mentzena", pięciu nowych propozycjach. Pierwsza propozycja, że studia mają być płatne, tak mówi Mentzen. 300 tysięcy studentów i studentek dzisiaj studiuje w Polsce za darmo, jest to olbrzymie osiągnięcie naszego kraju i naszej demokracji. To jest propozycja dla młodych ludzi, żeby płacili za studia? – zastanawiał się Trzaskowski.

– Punkt drugi, o którym słyszałem, to likwidacja 800 plus.(...) Mentzen mówi: likwidujmy 13. i 14. emeryturę, to jest trzeci punkt jego programu. To jest zdrowy rozsądek, na serio? – padło.