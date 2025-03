Król Karol trafił do szpitala

– Miał wziąć udział (w piątek 28 marca – przyp. red.) w czterech publicznych wystąpieniach w Birmingham i jest bardzo rozczarowany, że do tego nie dojdzie – przekazał rzecznik Pałacu Buckingham , cytowany przez BBC . – Bardzo liczy, że uda się je przełożyć i składa najszczersze przeprosiny wszystkim tym, którzy tak ciężko pracowali, aby zaplanowana wizyta była możliwa – dodał.

Wiadomo już też, że król Karol wrócił ze szpitala do swojej londyńskiej rezydencji Clarence House. Co dokładnie mu dolegało – tego Pałac Buckingham nie przekazał do publicznej wiadomości. Natomiast osoba z bliskiego otoczenia króla skutki uboczne, z którymi mierzył się Karol III, określiła jako "drobny kamień na drodze prowadzącej w jak najlepszą stronę" – zacytowała jej słowa agencja Reutera.