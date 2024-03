W ostatnim czasie nad brytyjską rodziną królewską zawisły czarne chmury. U króla wykryto nowotwór. Monarcha przebywał przez dłuższy czas w szpitalu. Wielu zastanawiało się, czy stan zdrowia pozwoli mu wybrać na wielkanocne nabożeństwo. Ostatecznie Karol III pojawił się na uroczystościach z okazji świąt. To pierwszy raz, gdy Brytyjczycy mogli zobaczyć go publicznie od czasu zdiagnozowania raka.

Król Karol III pojawił się publicznie na nabożeństwie wielkanocnym. Fot. ADRIAN DENNIS/AFP/East News

Przypomnijmy: Pałac Buckingham na początku lutego poinformował o tym, że król Karol III choruje na nowotwór. Przekazano wówczas, że choroba została wykryta podczas leczenia powiększonego gruczołu prostaty. Jednocześnie zaprzeczono, że chodzi o raka prostaty.

Król Karol III pierwszy raz publicznie od zdiagnozowania raka

Od tamtej pory próżno było wypatrywać monarchę na publicznych wystąpieniach rodziny królewskiej. Aż do Wielkanocy. Król Karol III przybył w niedzielę (31 marca) do Windsoru na świąteczną ceremonię.

Pojawił się w towarzystwie małżonki. Wyglądali na zadowolonych i pełnych dobrego humoru. "Zarówno Karol III, jak i Camilla uśmiechnęli się i pomachali do tłumu, zanim udali się do kaplicy św. Jerzego" – podaje Independent.

Przypomnijmy, że król jeszcze w lutym przebywał w The London Clinic (tym samym szpitalu, co Kate). Potem wrócił do swojej londyńskiej rezydencji, w której opiekowała się nim żona.

Kamila normalnie wypełniała swoje obowiązki królewskie. Gdy pojawiła się na uroczystości charytatywnej w katedrze Salisbury, zapytano ją, jak czuje się Karol III. – Charles radzi sobie wyjątkowo dobrze w tych okolicznościach. Jesteśmy bardzo poruszeni i wdzięczni za wszystkie nadesłane listy i wiadomości – zapewniła.

Kate Middleton też ma raka...

Dodajmy, że to niejedyna osoba z brytyjskiej rodziny królewskiej, które walczy z rakiem. W marcu BBC wyemitowała oświadczenie, w którym księżna Kate po długiej nieobecności w mediach ogłosiła, że poddała się chemioterapii zapobiegawczej po tym, jak wykryto u niej nowotwór.

– To oczywiście był ogromny szok, a William i ja robiliśmy wszystko, co w naszej mocy, aby przetworzyć informację i poradzić sobie z tym prywatnie dla dobra naszej młodej rodziny – tłumaczyła, podkreślając, że jej rodzina potrzebuje teraz czasu, przestrzeni i prywatności.

Podkreślmy, że w ostatnich tygodniach przez internet przewinęło się mnóstwo spekulacji dotyczących rodziny królewskiej. Na początku roku synowa króla Karola przeszła operację jamy brzusznej. Od tamtej pory nie wiadomo było, co dzieje się z arystokratką. Część ludzi zarzucała Williamowi zdradę, inni zaś przypominali historię księżnej Diany. Po emisji oświadczenia w sieci podniosły się głosy wsparcia dla Kate Middleton.