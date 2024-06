Dzień Ojca przypada w Wielkiej Brytanii 16 czerwca. Z tej okazji Pałac Kensington opublikował w mediach społecznościowych piękne zdjęcie księcia Williama z trójką jego dzieci: George'em, Charlotte i Louisem. Zrobiła je dumna mama księżna Kate. Oprócz tego następca tronu złożył życzenia swojemu tacie, królowi Karolowi III.

Pałac Kensington opublikował zdjęcie księcia Williama z dziećmi Fot. Gareth Fuller/Press Association/East News

Księżna Kate i książę William są małżeństwem od 2011 roku. Wcześniej znani jako "Cambridgowie" po śmierci królowej Elżbiety II we wrześniu 2022 roku zostali księżną i księciem Walii, co oznacza, że William jest następcą tronu po swoim ojcu, nowym królu Karolu III.

Para doczekała się trójki dzieci: prawie 11-letniego księcia George'a, 9-letniej księżniczki Charlotte i 6-letniego księcia Louisa, którzy towarzyszą rodzicom we wszystkim państwowych i rodzinnych uroczystościach.

Książę William z dziećmi na zdjęciu na Dzień Ojca. Zrobiła je księżna Kate

Pałac Kensington, który reprezentuje Williama i Kate, publikuje w sieci ich prywatne rodzinne zdjęcia na wszystkie ważne okazje. Ostatnia fotografia księżnej z pociechami w Dzień Matki (obchodzony w Wielkiej Brytanii w marcu) wywołała ogromną burzę, gdy wyszło na jaw, że zdjęcie było edytowane, co – w połączeniu ze chwilowym zniknięciem księżnej Kate z życia publicznego – wywołało lawinę spekulacji.

To nie odstraszyło jednak Pałacu Kensington od uczczenia Dnia Ojca, który Brytyjczycy świętują 16 czerwca. W niedzielę w mediach społecznościowych pojawiło się urocze zdjęcie księcia Williama z dziećmi.

Tym razem (być może o ostrożności po ostatniej burzy) widzimy następcę tronu z Charlotte, Louisem i George'em nieco z daleka i z tyłu. 41-latek stoi ze swoimi pociechami na wydmie na plaży, a cała czwórka się obejmuje.

Książę William jest w bluzie, szortach i czapce z daszkiem, a księżniczka i mali książęta również są ubrani casualowo – w krótkie spodenki i t-shirty, a w przypadku Charlotte w bluzkę z długim rękawem. Zdjęcie zrobiła księżna Kate.

"Kochamy cię, Tato. Szczęśliwego Dnia Ojca. G, C & L (pierwsze litery imion Kate i Williama – red.)" – brzmi opis pod fotografią, którą opatrzono serduszkiem.

Rodzinna fotografia zachwyciła internautów. "Kocham to zdjęcie", "Urocze zdjęcie uroczej rodziny", "Jesteście świetną drużyną!", "Co za piękne zdjęcie, dzięki za podzielenie się nim z nami", "Naprawdę przepiękne rodzinne zdjęcie", "Szczęśliwego Dnia Ojca, książę Williamie" – czytamy w komentarzach.

Z okazji Dnia Ojca na profilach Pałacu Kensington pojawiło się również archiwalne zdjęcie młodego króla Karola III z małym księciem Williamem. Wówczas jeszcze książę Karol stoi w garniturze w ogrodzie i kopie kolorową piłkę z synkiem ubranym w krótkie spodenki na szelkach. "Szczęśliwego Dnia Ojca, Tatku. W" – brzmi opis fotografii sprzed czterech dekad.

Księżna Kate na Trooping the Colour 2024. To jej pierwsze publicznie wystąpienie od pół roku

Przypomnijmy, że księżna Kate w marcu tego roku poinformowała, że przechodzi chemioterapię po tym, jak zdiagnozowano u niej nowotwór. Od tego czasu nie udziela się publicznie.

W piątek Kate opublikowała długie oświadczenie, w którym ogłosiła, że weźmie udział w Trooping the Colour 2024 w Londynie, które są corocznymi oficjalnym obchodami urodzin brytyjskiego władcy (mimo że król Karol III urodził się 14 listopada).

"Z niecierpliwością czekam na udział w Paradzie Urodzinowej Króla w najbliższy weekend z moją rodziną i mam nadzieję, że latem dołączę do kilku publicznych wystąpień. Jednocześnie jednak wiem, że wciąż nie wyszłam na prostą" – napisała na Instagramie.

Zgodnie z zapowiedziami Kate pojawiła się publicznie pierwszy raz od grudnia, a towarzyszyli jej William oraz trójka ich dzieci. Wszyscy pojawili się potem na balkonie Pałacu Buckingham i machali do tłumów mimo deszczu. W centrum wydarzenia oczywiście był sam król Karol III, który również zmaga się z rakiem.

Kate nie szczędziła uśmiechów i czułości do swoich pociech, chociaż wcześniej na jej twarzy (podczas przejazdu samochodem do Pałacu Buckingham na Trooping the Colour) pojawił się również smutek i podenerwowanie.

Księżna wybrała na oficjalne urodziny Karola III białą sukienkę z czarnymi elementami oraz biały kapelusz, diamentowe kolczyki i złotą broszkę. Jak zawsze miała nienaganny makijaż, a jej włosy starannie upięto w kok. Zachwyt wzbudził również strój księżniczki Charlotte, który był skoordynowany kolorystycznie z kostiumem jej mamy.

Uśmiechnięta zdjęcia Kate z parady obiegły media i internet, a w komentarzach pojawiły się zachwyty pod adresem jej wyglądu oraz wyrazy ulgi, że księżna Walii wydaje się być w dobrym stanie ducha, mimo że z pewnością jest osłabiona chemioterapią.

