Wyniki egzaminu zawodowego 2025 będą o 10:00. Gdzie sprawdzić, czy się zdało? Fot. Lukasz Piecyk/REPORTER

Zimowa sesja egzaminów zawodowych, obejmująca testy w Formule 2012, Formule 2017 i Formule 2019, rozpoczęła się w czwartek, 9 stycznia – czytamy na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Część pisemna dla zdających w Formule 2012 i 2017 odbyła się 15 stycznia 2025 r., natomiast w Formule 2019 egzaminy przeprowadzono od 10 do 15 stycznia. Egzaminy praktyczne w każdej z formuł odbywały się w dniach 9–20 stycznia, zgodnie z harmonogramami ustalonymi przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

Egzamin składał się z dwóch części: w pisemnej było 40 pytań zamkniętych z jedną poprawną odpowiedzią (czas trwania: 60 minut), a praktyczna była przeprowadzana na stanowisku egzaminacyjnym (czas trwania: od 120 do 240 minut, w zależności od kwalifikacji).

Wyniki egzaminu zawodowego 2025 będą o 10:00. Gdzie sprawdzić, czy się zdało?

Centralna Komisja Egzaminacyjna poinformowała, że wyniki zimowych egzaminów zawodowych zostaną opublikowane 28 marca (dziś) o 10:00. Gdzie jest sprawdzimy?

Wyniki egzaminu w Formule 2012 (kwalifikacje jednoliterowe) będą dostępne na stronach okręgowych komisji egzaminacyjnych, czyli musi odszukać OKE w regionie, którym podchodziliśmy do testu ( tutaj lista Wyniki egzaminu w Formule 2017 i Formule 2019 (kwalifikacje dwu- i trzyliterowe) będą dostępne w portalu zdającego SIOEZ

CKE przypomina, że "kody aktywacyjne umożliwiające zdającym zalogowanie się do portalu zdającego przekazuje zdającym dyrektor ośrodka egzaminacyjnego (szkoły)".

"Jeżeli zdający nie zna hasła to może je zresetować – nowy link aktywacyjny zostanie przesłany na adres e-mail podany przez zdającego. Zwracamy uwagę, że w przypadku nieaktualnego lub błędnego adresu e-mail zdającego w systemie SIOEPKZ – zdający, aby móc zresetować hasło będzie musiał zwrócić się do dyrektora szkoły o przekazanie nowego kodu aktywacyjnego" – dowiadujemy się ze strony.

Ile osób przystąpiło do egzaminów zawodowych w styczniu 2025 r.?

W Formule 2019 do części pisemnej zgłoszono ponad 179 tys. zdających w 220 kwalifikacjach , a do części praktycznej ponad 192 tys. w 203 kwalifikacjach zawodów szkolnictwa branżowego. W Formule 2012 egzamin pisemny pisało ponad 110 osób w 50 kwalifikacjach , a do części praktycznej przystąpiło ponad 150 zdających w 60 kwalifikacjach . W Formule 2017 testy pisemne rozwiązywało ponad 150 osób w 50 kwalifikacjach , natomiast do części praktycznej zgłosiło się ponad 260 kandydatów w 63 kwalifikacjach .

Co zrobić, jeśli nie zdaliśmy egzaminu zawodowego?

Do zdania egzaminu zawodowego trzeba spełniać następujące warunki:

Część pisemna – trzeba mieć co najmniej 50 proc. punktów. Część praktyczna – trzeba mieć 75 proc. punktów.

Niestety nie ma terminów poprawkowych. "Jeśli uczeń nie zaliczył części pisemnej lub praktycznej, może ponownie do niej przystąpić, w momencie, gdy egzaminy będą organizowane w szkole. Po zakończeniu nauki uczeń może dwukrotnie przystąpić do egzaminu, zgodnie z zasadami określonymi dla absolwentów. Kolejne podejścia odbywać się będą w trybie eksternistycznym" – podaje portal strefaedukacji.pl.