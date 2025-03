Parkowanie w Sopocie zdrożeje w 2025 roku. Ile zapłacą turyści i przyjezdni? Fot. Karolina Misztal/REPORTER

Opłaty za parkowanie w centrach miastach nie służą do zasilania budżetu (choć z pewnością generuje to spore wpływy), ale do rotacji samochodów. Wymuszają na kierowcach to, by nie blokowali miejsc w nieskończoność, by dzięki temu inni mieli gdzie zaparkować, gdy będą chcieli załatwić jakąś sprawę lub pozwiedzać.

Wkrótce w Sopocie luksus zostawienia auta w Strefie Płatnego Parkowania (tutaj jest mapka) będzie słono kosztowało. Jeśli będziemy chcieli wybrać się nad morze na cały dzień w tygodniu, to za parking zapłacimy... prawie 100 zł. Jednak nawet jeśli zostawimy nasz samochód na dwie godziny, to przyjdzie nam zapłacić 15 zł. Poniżej planowane stawki.

pierwsza godzina - 6,90 zł (obecnie 5,20 zł) druga godzina - 8,20 zł (obecnie 6,20 zł) trzecia godzina - 9,80 zł (obecnie 7,40 zł) każda następna godzina - 6,90 zł (obecnie 5,20 zł) cały dzień (w godz. od 9.00 do 22.00) - 93,90 zł (obecnie 70,80 zł)

Mieszkańcy Sopotu z kolei będą płacić mniej, bo zostanie zwiększona im ulga. Obecnie posiadacze Karty Sopockiej mają 50 proc. ulgę na pierwszą godzinę parkowania, za którą płacą 2,60 zł (zamiast 5,20 zł). Co zakłada nowy projekt?

"Nowy projekt zakłada podniesienie stawki za pierwszą godzinę do 6,90 zł, ale jednocześnie zwiększa ulgę do 71 proc. Mieszkańcy zapłacą zatem tylko 2 zł za pierwszą godzinę postoju, a ponadto będą mogli wykorzystać tę 'pierwszą godzinę' 2 razy dziennie, a nie tak jak do tej pory tylko raz w ciągu dnia" – dowiadujemy się na stronie sopot.pl. Mieszkańcy Strefy Płatnego Parkowania mniej zapłacą za abonament "M". "Obecnie kosztuje on 115 zł za 30 dni na jeden pojazd. Po zmianach będzie to 100 zł za miesiąc za każdy pojazd, bez limitu pojazdów. Nie zmieni się natomiast stawka opłaty zryczałtowanej - nadal będzie to 10 zł za 30 dni" – czytamy dalej.

O połowę tańszy będzie abonament dla osób z niepełnosprawnościami: "N" wyniesie 5 zł za 30 dni. Zdrożeje za to abonament ogólnodostępny: "O". Po uchwaleniu projektu będzie kosztować 500 zł (zamiast 350 zł) za 30 dni. Wzrosną też kary za brak opłaty za parkowanie: do 300 zł. Jednak jeśli zreflektujemy się w ciągu 7 dni, to zapłacimy 200 zł. W tym momencie opłaty za parkowanie obowiązują tylko w tygodniu w godzinach 9.00 – 22.00. To też może się wkrótce zmienić. Michał Banacki, wiceprezydent miasta, przyznał, że "Czekamy na rozwiązania ustawowe, które umożliwią w Sopocie pobieranie opłat za parkowanie również w weekendy". Urzędnicy chcą podwyższyć stawki, by dostosować je do minimalnego wynagrodzenia. Nie były bowiem waloryzowane od 2023 r., a najniższa pensja poszła w górę (teraz to 4666 zł brutto).