Maseczka ratunkowa na cerę. W Hebe za 9 zł

Od kiedy zaczęłam regularnie stosować tę glinkę, mogę śmiało powiedzieć, że moje problemy z cerą to już przeszłość. Wiecie, jak to jest – raz na jakiś czas pojawiają się te nieszczęsne pryszcze, wągry i ogólne uczucie, że cera jest zmęczona. Wtedy sięgam po zieloną glinkę Nacomi i już po jednej aplikacji zauważam ogromną różnicę.

Glinka ma postać drobnego pyłku, który z łatwością rozrabiam z wodą, tworząc maseczkę. To, co mnie zaskoczyło, to jej niesamowita skuteczność. Kosmetyk ten, dzięki intensywnemu działaniu, oczyszcza cerę w sposób, który nie tylko usuwa zanieczyszczenia, ale również działa przeciwbakteryjnie, co jest kluczowe w walce z pryszczami.

Tania perełka – 9 zł za pudełko Nacomi

Zielona glinka Nacomi to prawdziwy superfood dla skóry. Jest bogata w mikroelementy, takie jak wapń, magnez, cynk, miedź i fosfor, które działają na naszą cerę jak prawdziwa bomba odżywcza. To dlatego po jej zastosowaniu skóra staje się gładsza, bardziej nawilżona i w końcu odzyskuje zdrowy blask.

Co ważne, ten produkt to 100 proc. natura, co dla mnie jest ogromnym plusem. Nic nie działa na skórę lepiej niż składniki pochodzące z natury. Warto dodać, że zielona glinka Nacomi jest suszona na słońcu, co jeszcze bardziej wzmacnia jej działanie i sprawia, że jest naprawdę intensywna. To właśnie ta naturalna siła czyni ją jednym z najskuteczniejszych preparatów, jakie stosowałam.