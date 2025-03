Hitowe kosmetyki na promocji w Rossmannie Pokochacie je za naturalny skład

Urodomaniaczki zdążyły już przekonać się do kosmetyków YOUR KAYA – widziałam masę "polecajek" w mediach społecznościowych, ale do tej pory większość tych kosmetyków była dostępna online na ich stronie. Teraz trafiły do Rossmanna i to od razu na niezłej promce. A co w nich takiego "wow"? To makijaż, który pielęgnuje. Ich róże, tusze do rzęs i szminki są pełne witamin i olejów. Oto, co warto przetestować.