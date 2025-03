Dutki w Zakopanem są tematem ważnym. W końcu każdy, kto prowadzi biznes, chce na nim jak najwięcej zarobić. Zyskać na 5 mln odwiedzających chce także burmistrz. To właśnie on był zwolennikiem podniesienia wysokości opłaty miejscowej dla podróżnych. Ostatecznie zdanie jednak zmienił, a przyjezdni oszczędzą… 10 groszy.

Obniżka opłaty miejscowej w Zakopanem. Turyści, nie zmarnujcie tego na głupoty

Sprawa sądowa ciągnie się jednak od dawna, a lokalne władze chcą opłatę pobierać. Dla budżetu Zakopanego jest to bowiem porządny zastrzyk gotówki (kilka milionów złotych), dzięki któremu mogą wspierać lokalną branżę turystyczną, ale i np. rozwijać komunikację publiczną.

W celu zwiększenia przychodów z tej opłaty burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz jeszcze kilka dni temu w rozmowie z "Gazeta Krakowską" mówił o planie jej podniesienia. Miała wzrosnąć z 2 zł od osoby za noc do 2,5 zł. Dzięki czemu do budżetu miasta wpłynęłoby dodatkowe 700 tys. zł.

Innego zdania byli jednak radni, którzy przegłosowali nie podwyżkę, a obniżkę opłaty do 1,90 zł. Za sprawą tych zabawnych 10 groszy, miasto straci 140 tys. zł, a to już śmieszna kwota nie jest. Burmistrz Zakopanego propozycję poparł, bo ta ma być zachętą do tego, żeby turyści opłatę zaczęli w ogóle wnosić.