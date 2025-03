Od momentu wystąpienia trzęsienia ziemi w Bangkoku , sieć zalewają kolejne nagrania. Widać na nich zniszczenia, ewakuowanych ludzi, a także wodę lejącą się z dachów wieżowców, gdzie były tzw. infinity pools. Wiadomo jednak, że niebezpieczne zjawisko nie dotarło na południe Tajlandii. A to właśnie tam wypoczywa większość polskich turystów .

Rainbow o trzęsieniu ziemi w Tajlandii. Wiadomo co z turystami

W rozmowie z naTemat dramatyczną relacją z momentu trzęsienia ziemi w Bangkoku podzielił się Krystian , który spędzał tam urlop z żoną. – Zaczęliśmy szukać klatki schodowej. Ludzie zaczęli piszczeć, płakać. Znaleźliśmy klatkę, ale mieszkamy na 14. piętrze. Biegliśmy szybko na dół, ale nie wyglądało to fajnie. Piski, krzyki i wrzask. Budynek sypał się nam na głowę, więc próbowaliśmy jak najszybciej z niego uciec – opowiedział nam podróżnik.

Na południu kraju sytuacja wyglądała o wiele spokojniej, a to właśnie tam nie brakuje polskich turystów. Do sytuacji w rozmowie z Business Insiderem odniosła się Katarzyna Pasikowska, PR Manager biura podróży Rainbow, z którym wyjechało wielu Polaków.

"Obecnie wszyscy goście przebywają w bezpiecznej części kraju, z dala od epicentrum" – przekazała w oświadczeniu. Przedstawiciele Rainbow dodali także, że na bieżąco monitorują wydarzenia w Tajlandii, jednak jak na razie "nic nie wskazuje na to, aby miały one wpływ na komfort wypoczynku".

Problemy z lotniskiem w Bangkoku. Port działa, ale dojazd jest utrudniony

W trudniejszej sytuacji są polscy turyści, którzy na własną rękę polecieli do Tajlandii i w najbliższym czasie mieli wracać do Polski, albo dopiero co tam wylądowali. Dojazd na międzynarodowe lotnisko Suvarnabhumi Airport jest bardzo utrudniony z powodu zamknięcia kluczowych dróg i wielu objazdów.