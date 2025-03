To idealna walizka do Ryanaira. Dostaniecie ją w polskim Primarku Fot. Gerard/Reporter/East News/TikTok

Latanie samolotami w ostatnim czasie stało się bardziej stresujące. Wszystko za sprawą Ryanaira, który zaczął bardzo dokładnie kontrolować bagaże podręczne swoich pasażerów. Wystarczy dodatkowy centymetr, żeby podróżni musieli dopłacać 250 zł przed wejściem na pokład. I właśnie w tym momencie z pomocą przychodzi Primark, który wypuścił walizkę idealną.

Idealna walizka do Ryanaira z Primarka. Jest genialna za sprawą jednej funkcji

Jeżeli i wy przeszukaliście już cały internet w poszukiwaniu idealnej walizki do Ryanaira, to wiele wskazuje na to, że właśnie ją znaleźliście. Brytyjski TikTok dosłownie oszalał na punkcie produktu dostępnego w Primarku.

Na sklepowych półkach można bowiem znaleźć niewielką walizkę, która ma idealne wymiary dla darmowego bagażu podręcznego. Możecie ją zatem zabrać na pokład zamiast plecaka. To świetna opcja zwłaszcza dla tych, którzy nie lubią nosić na plecach całego swojego dobytku.

Walizka jest malutka. Na stronie Primarka można znaleźć informację, że ma ona wymiary 48.5x25x20 cm. To nieco więcej niż dopuszczalna w Ryanairze 40x25x20 cm. Ale w tym momencie bezcenna okazuje się jej niezwykła funkcja, jaką są odczepiane kółka. Dzięki temu, jak widać na poniższym nagraniu, ma ona perfekcyjne wymiary. Z tą walizką nawet nowe mierniki nie będą wam straszne. Kółka wyjmiecie jednym przyciskiem i włożycie do kieszeni, albo schowacie do środka walizki.

Idealna walizka do Ryanaira. Dostaniecie ją w polskim Primarku

Zmierzenie zewnętrznych wymiarów to jedno. Pozostaje pytanie, czy zmieści się ona w sizerze Ryanaira, czyli tym niebieskim stojaku. To udało się sprawdzić innemu tiktokerowi. Jak widzimy na nagraniu, malutka walizka perfekcyjnie wślizgnęła się zarówno do stojaka Ryanaira, jak i Wizz Aira, czy EasyJet.

Dobra wiadomość jest taka, że choć na punkcie tej walizki oszalała Wielka Brytania, to dostaniecie ją także w Polsce. W naszych sklepach jest ona oferowana w kolorze czarnym lub różowym i kosztuje 125 zł. Na półkach często są ostatnie sztuki, więc warto pośpieszyć się z zakupem.

