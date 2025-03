Nie istnieją analogiczne dla psów testy IQ, które są stosowane u ludzi, dlatego w swojej książce "Inteligencja psów" Coren wyróżnił trzy główne aspekty psiej bystrości : inteligencję instynktowną, inteligencję adaptacyjną oraz inteligencję pracy i posłuszeństwa. To właśnie ta ostatnia cecha posłużyła mu do stworzenia rankingu, ponieważ najłatwiej poddaje się ocenie i porównaniu.

Co decyduje o tym, że dana rasa psa jest uznawana za inteligentną?

Opracowany ranking dzieli rasy na sześć grup – od tych uznawanych za najbardziej inteligentne, po te, które wykazują mniejszą skłonność do współpracy z człowiekiem. W przypadkach, gdy rasy osiągnęły identyczne wyniki, profesor zastosował oznaczenie ex aequo.

Ranking najbardziej inteligentnych ras psów wg prof. Stanleya Corena

I. Najinteligentniejsze psy

II. Znakomite psy pracujące

III. Ponadprzeciętne psy pracujące

IV. Psy przeciętnie pracujące/posłuszne

V. Psy "znośnie" pracujące/posłuszne

VI. Psy najmniej pracujące/posłuszne

Po co mierzy się inteligencję psów?

Można zauważyć, że klasyfikacja opiera się głównie na zdolności psów do nauki komend i wykonywania poleceń przez człowieka, co bywa przedmiotem dyskusji. Przecież inteligencja u zwierząt jest znacznie bardziej złożona i nie ogranicza się jedynie do tego, by słuchać.