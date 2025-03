Sinsay wprowadza megaprodukt dla właścicieli czworonogów. Jest taniej niż na TEMU. Fot. EAST NEWS

Czesanie pupila to nie zawsze łatwe zadanie. Wiele czworonogów nie przepada za tym zabiegiem, a niektóre wręcz panicznie go unikają. Właściciele psów i kotów często stają przed wyzwaniem, jak dobrać odpowiednią szczotkę do rodzaju sierści swojego pupila. A czesanie może stać się dla niego nieprzyjemne – w wyniku źle dobranych narzędzi czy zbyt szorstkich włosków szczotki.

Jest jednak sposób, by sobie to ułatwić – i taki produkt trafił właśnie na półki polskiej marki. Sinsay wprowadził do sprzedaży elektryczną szczotkę parową, która pomaga w pielęgnacji sierści czworonogów, utrzymaniu czystości w domu, a zwierzęta mogą poczuć się jak w prawdziwym SPA.

Elektryczna szczotka parowa dla psa i kota. Taniej niż na Temu

Szczotka, ładowana przez USB-C, z funkcją składanej rączki, jest poręczna i można ją zabrać w podróż. Jak to działa? Para wodna pomaga rozplątać futro, nie sprawiając pupilowi żadnego bólu. Dodatkowo dzięki parze sierść przylega do szczotki i podczas czesania nie "fruwa" po całym pokoju. To właściwie takie małe SPA dla twojego psa lub kota.

Co więcej, dzięki takiej szczotce można zastąpić kilka różnych narzędzi do pielęgnacji. Sinsay ten produkt oferuje za 17,99 zł. A to sprawia, że nie trzeba szukać tańszej alternatywy na chińskich portalach i czekać tygodniami na przesyłkę. Produkt można zamówić online lub kupić na miejscu w stacjonarnym sklepie.

Dlaczego warto regularnie czesać pupila?