Zwiastun filmu "Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi" trafił do sieci we wtorek (25 marca) i... rozbił bank wyświetleń. Jak donosi portal Deadline, w ciągu 24 godzin od premiery obejrzano go na świecie prawie 179 mln razy. Pomiary WaveMetrix uwzględniają również odtworzenia z Tik-Toka.